"التواصل مع علماء اليمن" ينظم دورة تدريبية لتوظيف التقنية في البحث العلمي

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في برنامج التواصل مع علماء اليمن، أمس الأربعاء، دورة تدريبية لعلماء ودعاة اليمن تحت عنوان "توظيف التقنية الحديثة في البحث العلمي" بمقر البرنامج بالرياض.
واستهدفت الدورةُ تمكينَ المستهدفين من استخدام وسائل التقنية الحديثة باحترافية في مجال البحث العلمي، والاستفادة من مصادر المعلومات الإلكترونية في إعداد البحوث والأوراق العلمية.
وأبرز المشرف على برنامج التواصل مع علماء اليمن، مدى الحرص على تأهيل الباحثين والعلماء لاستثمار الوسائل الحديثة في البحث العلمي وإعداد الأوراق العلمية.
وأشار إلى أن البرنامج يولي العلماء والدعاة جل اهتمامه؛ من أجل إكسابهم المهارات التي تساعدهم في أداء رسالتهم الدعوية والعلمية.
وقُدّمت الدورة بمشاركة أكثر من 20 داعية، قدّم فيها المدرب أسسًا نظرية عن التقنية والبرامج التي يحتاجها الداعية، إضافة إلى الجوانب التطبيقية العملية التي أثرت خبرات المشاركين ونالت استحسانهم.
وتأتي هذه الأنشطة والبرامج في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في برنامج التواصل مع علماء اليمن- على دعم الدعاة والعلماء وتمكينهم من القيام بواجبهم الديني والوطني في التوعية من خطورة الإرهاب الحوثي، ونشر العقيدة الصحيحة في أوساط اليمنيين.