"التواصل مع علماء اليمن" ينظم دورة تدريبية لتوظيف التقنية في البحث العلمي

وقُدّمت الدورة بمشاركة أكثر من 20 داعية، قدّم فيها المدرب أسسًا نظرية عن التقنية والبرامج التي يحتاجها الداعية، إضافة إلى الجوانب التطبيقية العملية التي أثرت خبرات المشاركين ونالت استحسانهم.