الأولى من نوعها والبداية من تبوك.. إطلاق سلسلة مهرجانات جادة الإبل

وتعد الجادة الأولى من نوعها في مهرجانات المناطق، وتجمع بين الترفيه والحضارة اهتمامًا بالإبل كموروث، وإثراء للثقافة المحلية والعالمية، من حيث نشرها، والتعريف بها كنشاط مستقل، وقطاع مهم في السعودية، الذي من شأنه أن يثري القطاع الاقتصادي في السعودية من حيث دعم الصناعات المتعلقة به في مختلف القطاعات، كما سيساعد ذلك رواد الأعمال لإيجاد فرص الاستثمار المتنوعة في قطاع الإبل.