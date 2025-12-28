وزير الدفاع اليمني يشيد برسالة الأمير خالد بن سلمان ويؤكد: دعم المملكة للشرعية اليمنية ثابت واستراتيجي

عبّر وزير الدفاع اليمني عن تقديره العميق لرسالة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، وما حملته من تأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف اليمني وتضافر الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد الوزير ثقته بحكمة القيادة السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقدرتهما على تجاوز أي خلافات ودفع البلاد نحو الاستقرار شمالًا وجنوبًا.
وقال: "نُثمن التضحيات العظيمة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر في مختلف المجالات"، مؤكدًا أن الشراكة الإستراتيجية مع السعودية تمثل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر لليمن.
واختتم وزير الدفاع اليمني تصريحه بشكر الأشقاء في المملكة، قائدة التحالف العربي، على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة التي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.