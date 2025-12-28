وزير الدفاع اليمني يشيد برسالة الأمير خالد بن سلمان ويؤكد: دعم المملكة للشرعية اليمنية ثابت واستراتيجي

عبّر وزير الدفاع اليمني عن تقديره العميق لرسالة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، وما حملته من تأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف اليمني وتضافر الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.