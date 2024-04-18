3 أسباب لتشقق ثمار "الحبحب" بعد نضجها في الحقول يكشفها "الإرشاد الزراعي"

ونصح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتسميد بعنصر الكالسيوم برشه مرة كل 15 يومًا على الأوراق، وبتنظيم عملية الري تَبعًا لنوع التربة، وعدم الري وقت الظهيرة أو عند ارتفاع درجة الحرارة.