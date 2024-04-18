3 أسباب لتشقق ثمار "الحبحب" بعد نضجها في الحقول يكشفها "الإرشاد الزراعي"

أوضح الإرشاد الزراعي أن تشقق ثمار "الحبحب" بعد نضجها في الحقل؛ هو دليل على نقص الكالسيوم أو زيادة التسميد النتروجيني، إضافة إلى عدم انتظام الري.
ونصح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتسميد بعنصر الكالسيوم برشه مرة كل 15 يومًا على الأوراق، وبتنظيم عملية الري تَبعًا لنوع التربة، وعدم الري وقت الظهيرة أو عند ارتفاع درجة الحرارة.
وحث على ضرورة الاعتدال بالتسميد النتروجيني، منذ بداية التزهير وحتى نهاية عمر النبات، كما يُنصح بإزالة الثمار المتشققة من الحقل لكي لا تصبح جاذبة للآفات المختلفة.