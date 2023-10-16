5 مناطق.. "وادي أبها" يُعيد صياغة القطاع السياحي ويمزج التراث بالطبيعة الخلابة

مشروع الوادي بحسب المخطط المعلن، سيوفر العديد من الخدمات للسائحين الراغبين في الاستمتاع بطبيعة أبها، ومن خدمات الوادي، وتوفير خيارات سكنية منوعة، وجهات أعمال ترفيهية وسياحية، وزراعية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي، والمحلات التجارية التي غنى عنها في المشاريع السياحية النوعية؛ وهو ما يجعل من مشروع الوادي وجهة جاذبة للسياح الباحثين عن الطبيعة الخلابة، مع الهدوء والتراث، من جميع دول العالم.