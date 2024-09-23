"معرض وقمة البنية التحتية السعودية 2024: منصة للتحول والابتكار في المشروعات المستقبلية"

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض وقمة البنية التحتية السعودية 2024، الحدث الأكبر من نوعه في المملكة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهم التطورات والابتكارات في مجالات البنية التحتية، المياه، والمدن الذكية. يقام هذا الحدث الاستثنائي في الرياض ويجمع تحت سقف واحد نخبة من قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة وتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية المملكة 2030.
المعرض والقمة يشكلان منصة استراتيجية للنقاش حول المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر الدول في مجال الابتكار والبنية التحتية المتطورة. من خلال هذا الحدث، سيتم استعراض آخر التقنيات والحلول المستدامة في مجالات إدارة المياه، البنية التحتية الذكية، وتطوير المدن المستقبلية.
- التقنيات الذكية: عرض أحدث الحلول الرقمية والمبتكرة في تطوير المدن الذكية وتحسين خدمات البنية التحتية.
- إدارة المياه: مناقشة أحدث الابتكارات في قطاع المياه، والتحديات المتعلقة بتوفير مياه نظيفة ومستدامة.
- الاستدامة والبناء الأخضر: التركيز على مشاريع البنية التحتية المستدامة التي تتماشى مع أهداف المملكة البيئية.
إلى جانب المعرض، تقام قمة رفيعة المستوى تجمع بين الخبراء والمسؤولين الحكوميين، بهدف مناقشة الحلول الفعالة لتحديات البنية التحتية واستعراض المشاريع المستقبلية التي تساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للمملكة.