"معرض وقمة البنية التحتية السعودية 2024: منصة للتحول والابتكار في المشروعات المستقبلية"

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض وقمة البنية التحتية السعودية 2024، الحدث الأكبر من نوعه في المملكة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهم التطورات والابتكارات في مجالات البنية التحتية، المياه، والمدن الذكية. يقام هذا الحدث الاستثنائي في الرياض ويجمع تحت سقف واحد نخبة من قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة وتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية المملكة 2030.