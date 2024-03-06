"الصمعاني": السعودية تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين عبر محاكم التنفيذ والاستئناف

وقال "الصمعاني": "الطريق الوحيد للطعن على أحكام التحكيم في محاكم المملكة هو الطعن بالبطلان، حيث تنظر محاكم الاستئناف في الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا بلا شك أثر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحليون أو من الخارج، وكذلك في دقة وتأييد محاكم الاستئناف لمخرجات التحكيم".