اختتام ملتقى "عزوة" بالرياض.. تكريم 17 فائزًا وتوقيع 29 شراكة

وحقق الملتقى تفاعلًا واسعًا، إذ بلغ عدد المسجلين أكثر من 1000 مشارك ومشاركة، واستقبل 750 زائرًا، وشهد توقيع 29 اتفاقية تعاون، بمشاركة 26 متحدثًا، فيما تجاوزت مشاهدات البث المباشر 12 ألف مشاهدة، وبلغت مرات الظهور عبر منصات التواصل أكثر من 395 ألف مرة.