تجربة الحراج الحي في معرض التمور: إحياء التراث في أجواء مليئة بالحماس

ضمن فعاليات معرض عالم التمور 2024، المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تشهد منطقة الحراج الحي للتمور إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين يتوافدون للاستمتاع بتجربة فريدة تعيد إحياء التراث التجاري للمملكة. يمثل الحراج نافذة على أحد أقدم الممارسات التجارية المرتبطة بالتمور، حيث يجتمع البائعون والمشترون في أجواء تنافسية مليئة بالحيوية.