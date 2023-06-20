"واحة الإعلام".. تجربة فريدة تتسع لـ 30 صحفياً و10 شاشات جانبية لتغطية ندوة الحج الكبرى

انطلقت اليوم بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى، "واحة الإعلام" والتي من المُقرر أن تستمر إلى 4 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 22 يونيو الجاري، بخدمات ومميزات مختلفة ومتميزة، وذلك داخل فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، تقدم "واحة الإعلام" تجربة نوعية مُختلفة على مساحة تتسع لـ 30 إعلامياً، تُمكنهم من أداء أعمال التحرير والنشر الإعلامي، بالإضافة إلى استوديوهات تلفزيونية، وشاشة عرض رئيسة، إلى جانب 10 شاشات أخرى جانبية، يتم من خلالها نقل أعمال ندوة الحج الكبرى، ولقطات للتحول الكبير الذي تشهده الخدمات التقنية واللوجستية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتعتبر "واحة الإعلام" إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام التي أطلقها وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية واستخداماتها، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع والمواطنين والإعلاميين والصحفيين؛ من أجل تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والعالمية.
وتضم الواحة معارض للجهات المُشاركة، التي تسعى لتقديم عديد من الخدمات الإعلامية لوسائل الإعلام والإعلاميين، حيث تمكن زائريها من أنحاء العالم بالاستفادة من الخدمات الافتراضية المُتقدمة التي يوفرها المركز الإعلامي الافتراضي للحج VPC، المُسجل به أكثر من 900 إعلامي وإعلامية.
ويحصل المستفيدون على الخدمات الإعلامية الإلكترونية من أخبار وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ومقالات، ويشاركون في المؤتمرات الصحفية افتراضياً، وتساعدهم المنصة في إجراء لقاء مع مسؤول، والإحصائيات والأرقام والبيانات والمعلومات المُحددة.
وتواكب "واحة الإعلام" الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، من خلال أحدث التقنيات واللقاءات الإعلامية والصحفية مع مسؤولي الدولة، وذلك داخل فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.
ويتم تقديم خدمات إعلامية متطورة للإعلاميين والزوّار، إذ يستفيد منها 50 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، وما يزيد على 200 صحفي وإعلامي محلي ودولي، تمكنهم الواحة من الاطلاع على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الحرمين الشريفين، حيث يُشارك في ندوة الحج الكبرى حوالي 80 دولة.
ويُشارك في ندوة الحج الكبرى نحو 80 دولة، وأكثر من 12 وزيراً، وعديد من القطاعات والمؤسسات الإعلامية، بحضور متوقع لأكثر من 2000 زائر، وتضم المبادرة معرضاً تُشارك فيه 11 جهة حكومية وخاصة، يروي أبرز الإنجازات المقدمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومشاريعهما المستقبلية في المشاعر المقدّسة، من خلال خدمات تقنية متطورة، وشاشات عرض، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
يذكر أن "واحة الإعلام" تُقام بالاشتراك مع وزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المُكرمة والمشاعر المقدّسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة الداخلية، وهيئة تطوير مدينة مكة المكرّمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة، وهيئة التراث، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ونُسك، وشركة كدانة للتنمية والتطوير.