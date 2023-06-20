"واحة الإعلام".. تجربة فريدة تتسع لـ 30 صحفياً و10 شاشات جانبية لتغطية ندوة الحج الكبرى

ويُشارك في ندوة الحج الكبرى نحو 80 دولة، وأكثر من 12 وزيراً، وعديد من القطاعات والمؤسسات الإعلامية، بحضور متوقع لأكثر من 2000 زائر، وتضم المبادرة معرضاً تُشارك فيه 11 جهة حكومية وخاصة، يروي أبرز الإنجازات المقدمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومشاريعهما المستقبلية في المشاعر المقدّسة، من خلال خدمات تقنية متطورة، وشاشات عرض، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.