شاهد.. افتتاح محطة الفحص الدوري للسيارات في القويعية

ودعت جميعَ ملّاك وقائدي المركبات بالقويعية والمحافظات القريبة منها، إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري للتحقق من سلامة المركبة؛ وذلك استنادًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية وتنظيم الفحص الفني للمركبات ولائحته التنفيذية بأن تخضع جميع المركبات -على اختلاف أنواعها- التي تسير على الطرق، للفحص الفني؛ للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، بعد أن أثبت البرنامج فعاليته بالمناطق التي يتوفر بها محطات للفحص.