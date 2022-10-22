شاهد.. افتتاح محطة الفحص الدوري للسيارات في القويعية

بدأت محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بمحافظة القويعية، باستقبال المركبات بعد تشغليها، اليوم السبت.
ويهدف تشغيل المحطة التي تعد أحد البرامج الحيوية، إلى رفع مستوى السلامة المرورية وسلامة المركبات والحد من تلوث البيئة الناجم عن انبعاث غازات العادم من المركبات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
وجاء اختيار موقع المحطة ذات التصميم الحديث، بعد رفع منظور محطات الفحص لتعكس وجهًا جماليًّا يتماشى مع التطور التي تشهده محطات الفحص الفني؛ وذلك في إطار المساعي الرامية للتسهيل على المواطنين والمقيمين قاطني محافظة القويعية والمحافظات والمراكز التي ضمن نطاق التغطية.
وأوضحت إدارة الفحص الفني أنه من خلال افتتاح هذه المحطة؛ سيرتفع عدد المحطات إلى 32.
ودعت جميعَ ملّاك وقائدي المركبات بالقويعية والمحافظات القريبة منها، إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري للتحقق من سلامة المركبة؛ وذلك استنادًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية وتنظيم الفحص الفني للمركبات ولائحته التنفيذية بأن تخضع جميع المركبات -على اختلاف أنواعها- التي تسير على الطرق، للفحص الفني؛ للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، بعد أن أثبت البرنامج فعاليته بالمناطق التي يتوفر بها محطات للفحص.