"إثراء" يحتفي بشاعر البيداء "المتنبي" في يوم اللغة العربية

ويخوض الزوار في مكتبة إثراء تحديًا من نوع آخر لقراءة كلمات أشعار المتنبّي دون نقاط أو علامات تشكيل؛ لجعل الأمور أكثر تشويقًا، فيما سيتعرفون على كيفية ترميم الكتب بطريقة بسيطة، كما سيلتقون في زاوية أخرى بالحكواتي، ليأخذهم في أحداث ماتعة ويحكي لهم قصصًا مختلفة، في الوقت الذي تتفنن الآلة بالكتابة بالرمل، تزينها اقتباسات من شعر المتنبي، المتجذرة بعمق في التقاليد الأدبية العربية، للتأكيد على التراث الثقافي الغني والفن اللغوي داخل مجتمعنا.