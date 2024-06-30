"قسطها و لا تشيل هم".. "الخزف السعودي" تطلق خدمات التقسيط مع 0% هامش ربح

"قسطها و لا تشيل هم"، شعار جديد أعلنته شركة الخزف السعودية بالتزامن مع إعلانها عن توفير خدمات التقسيط بدون هامش ربح لعملائها بالتعاون مع شركائها الثلاثة: تابي، تمارا، وبسيطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتنويع طرق الدفع لجميع شرائح العملاء وتنويع العروض المقدمة للعميل.
وتسعى الشركة لجذب انتباه العملاء بشكل مستمر من خلال تقديم خيارات دفع مرنة ومبتكرة.
وتتميز "الخزف السعودية" بأنها أولى شركات مواد البناء في المملكة التي توفر طرق دفع متنوعة على منتجات مواد البناء والتشطيب وينظر لها بأنها من القطاعات الصعبة التنافس فيها بخدمات الدفع أو ما بعد البيع كما تتطلع الشركة إلى تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائها في المستقبل.