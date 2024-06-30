"قسطها و لا تشيل هم".. "الخزف السعودي" تطلق خدمات التقسيط مع 0% هامش ربح

وتتميز "الخزف السعودية" بأنها أولى شركات مواد البناء في المملكة التي توفر طرق دفع متنوعة على منتجات مواد البناء والتشطيب وينظر لها بأنها من القطاعات الصعبة التنافس فيها بخدمات الدفع أو ما بعد البيع كما تتطلع الشركة إلى تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائها في المستقبل.