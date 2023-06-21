فريق أمني سعودي ينهي تقييم التدابير الأمنية في المطارات الباكستانية

وبحسب التقارير انقسم 20 مسوؤلاً إلى ثلاثة فرق قاموا بعمليات تفتيش في ستة مطارات دولية رئيسة في باكستان، وهي: كراتشي ولاهور ومولتان وسيالكوت وإسلام أباد وبيشاور.