فريق أمني سعودي ينهي تقييم التدابير الأمنية في المطارات الباكستانية

اختتم فريق التقييم الأمني بالهيئة العامة للطيران المدني السعودي المرحلة الأخيرة من زيارته مطار باشا خان الدولي (BKIAP) في مدينة بيشاور الباكستانية.
ووفقاً لتقارير باكستانية فإن المفتشين السعوديين انتهوا من تقييم التدابير المفروضة والمطبقة في المطار بشكلٍ مرضٍ خلال الجولة التي استغرقت أسبوعين.
وبحسب التقارير انقسم 20 مسوؤلاً إلى ثلاثة فرق قاموا بعمليات تفتيش في ستة مطارات دولية رئيسة في باكستان، وهي: كراتشي ولاهور ومولتان وسيالكوت وإسلام أباد وبيشاور.
وكان الهدف من هذه الزيارات هو تقييم تدابير أمن الطيران الشاملة المطبقة للرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية.