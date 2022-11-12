السواحة: بقيادة ولي العهد المملكة أثبتت من خلال "السعودية الخضراء" أنها وطن الطموحات والعمل لمستقبل الإنسان والكوكب

وأكد الوزير السواحة خلال الجلسة أن المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- انتقلت من الطموح إلى العمل خلال السنتين الماضيتين لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، مستفيدةً من الإمكانات التقنية الهائلة والكوادر الوطنية الرقمية التي تزخر بها، في تسريع مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة والمشاريع السياحة صديقة البيئة ومشاريع احتجاز وتخزين الكربون التي تعتبر الأكبر في العالم، كما سلط معاليه الضوء على نماذج أعمال مبتكرة مبنية على الحلول المستدامة في كل من أرامكو وسابك والبحر الأحمر ونيوم.