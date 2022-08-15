الناتج المحلي الزراعي للمملكة يسجل 72.25 ملياراً عام 2021.. الأعلى في تاريخ القطاع

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة: هذا النمو جاء نتيجة لتنفيذ الوزارة لخطط واستراتيجيات وفقًا لأهداف رؤية 2030م، إضافة إلى التعافي من أزمة كوفيد – 19، موضحة أن الناتج الزراعي سجل في 2017م نحو 65.29 مليار ريال، وفي 2018م نحو 65.49 مليار ريال، وسجل 66.20 مليار ريال في 2019م، ونحو 67.05 مليار ريال في 2020م، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل عام بلغت 2.3% العام الماضي، بينما بلغت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6% بارتفاع بلغ 0.2% مقارنة بالعام السابق 2020م، حيث بلغت مساهمة الناتج الزراعي فيه 3.4%.