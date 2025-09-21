بيئة جدة تنفذ مبادرة للتشجير والتوعية البيئية بمدرسة الطفولة المبكرة

وأوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بجدة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج المكتب الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى حرص المكتب على بناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في حماية الطبيعة وصون مواردها. وأضاف أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من سلسلة برامج وأنشطة ينفذها مكتب جدة لتعزيز الشراكة مع المدارس والمجتمع المحلي، ودعم مشاريع التشجير الحضري، ونشر ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.