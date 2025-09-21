بيئة جدة تنفذ مبادرة للتشجير والتوعية البيئية بمدرسة الطفولة المبكرة

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة للتشجير والتوعية البيئية في المدرسة (الواحدة والسبعون بعد المائة) للطفولة المبكرة، استهدفت غرس القيم البيئية لدى الطلاب والطالبات منذ المراحل الأولى للتعليم، وتعريفهم بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي واستدامته.
وتركزت المبادرة على إبراز دور الأشجار والنباتات في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث والمساهمة في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب إشراك الأطفال في أنشطة عملية لتعليمهم طرق زراعة الشتلات والعناية بها، بما يعزز لديهم قيم المسؤولية والتعاون وروح العمل الجماعي.
وأوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بجدة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج المكتب الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى حرص المكتب على بناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في حماية الطبيعة وصون مواردها. وأضاف أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من سلسلة برامج وأنشطة ينفذها مكتب جدة لتعزيز الشراكة مع المدارس والمجتمع المحلي، ودعم مشاريع التشجير الحضري، ونشر ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.