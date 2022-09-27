مركز الشرقية يجذب أكثر من 12 ألف زائر في فعاليات اليوم الوطني السعودي 92

فيما شملت الفعاليات معرض المستقبل الذي أبهر الحضور؛ لما يحتوي عليه من أبرز المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها المملكة، وتسليط الضوء عليها كمشاريع مستقبلية ذات حضور في المشهد العام للمملكة؛ حيث شمل دليل هوية اليوم الوطني واحتوى على عدة تصنيفات؛ سحر وجمال الدار، وجوهرة الدار، وتقنيات الدار، ومتعة الدار، وازدهار الدار، ومستقبل الدار، وطاقة الدار. وقدم المتطوعون شرحًا عن كل تصنيف، واستعراض أمثلة بالصور والفيديوهات.