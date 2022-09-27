مركز الشرقية يجذب أكثر من 12 ألف زائر في فعاليات اليوم الوطني السعودي 92

استقطب مركز الشرقية "سايتك" التابع لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أكثر من 12 ألف زائر خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين؛ حيث تضمنت الفعاليات المتنوعة التي تمزج بين المتعة والفائدة بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويلبي اهتماماتهم العائلية. وشملت الفعاليات: "العرضة السعودية"، وأوبريتًا وطنيًّا، ومعرض المستقبل، كما شملت فعالية العرضة السعودية عروضًا من الفلكلور السعودي من جميع مناطق المملكة التي تفاعل معها الحضور.
فيما شملت الفعاليات معرض المستقبل الذي أبهر الحضور؛ لما يحتوي عليه من أبرز المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها المملكة، وتسليط الضوء عليها كمشاريع مستقبلية ذات حضور في المشهد العام للمملكة؛ حيث شمل دليل هوية اليوم الوطني واحتوى على عدة تصنيفات؛ سحر وجمال الدار، وجوهرة الدار، وتقنيات الدار، ومتعة الدار، وازدهار الدار، ومستقبل الدار، وطاقة الدار. وقدم المتطوعون شرحًا عن كل تصنيف، واستعراض أمثلة بالصور والفيديوهات.
وأعرب الحضور عن سعادتهم باليوم الوطني للمملكة، ومشاركتهم في الفعاليات التي قدمها مركز الشرقية الذي استطاع أن يجذب انتباه جموع الجماهير بفعاليته، مشيدين بأجواء الفرحة والسعادة التي ملأت قلوب الجميع ابتهاجًا باليوم الوطني.