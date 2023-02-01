بعد "الخط العربي" و"القهوة السعودية".. لماذا تحتفي وزارة الثقافة بعام "ديوان العرب"؟

وتتضمَّن أهداف عام الشعر العربي 2023 تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المستدام والمتطور، وتسليط الضوء على قوة اللغة العربية، وعلى قيمتها الثقافية في الحضارة العربية، والاحتفاء بالشعر العربي المتعلق بإرث الجزيرة العربية، سواء كان التاريخي أو الثقافي، إضافة إلى الشعر العربي المعاصر، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على تذوق الشعر، والبحث في مخزون الشعر العربي وفي تاريخه، إضافة إلى التطلع لإنتاجات الشعراء المعاصرين.