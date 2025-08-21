محليات

خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما رفعه ولي العهد يوجّه بمنح المواطن ماهر الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى ومكافأة مالية قدرها مليون ريال نظير شجاعته في إنقاذ الأرواح

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تم النشر في

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال، نظير موقفه البطولي الشجاع في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود وقيادته لها إلى خارج المحطة، مما أسهم في تجنب مخاطر عالية.

ويعكس تكريم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمواطن الدلبحي تقديرها وتثمينها لتضحيات مواطنيها الذين ورثوا قيم الشجاعة والتفاني والتضحية من المبادئ الراسخة التي قامت عليها دولتهم.

وثمّنت أسرة المواطن ماهر الدلبحي التكريم، عادة إياه وسام شرف، وامتدادًا راسخًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وتقدير بمواطنيها وما يبذلونه من تضحيات في شتى المجالات.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
ماهر الدلبحي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org