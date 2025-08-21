خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما رفعه ولي العهد يوجّه بمنح المواطن ماهر الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى ومكافأة مالية قدرها مليون ريال نظير شجاعته في إنقاذ الأرواح

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال، نظير موقفه البطولي الشجاع في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود وقيادته لها إلى خارج المحطة، مما أسهم في تجنب مخاطر عالية.