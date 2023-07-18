"أدير العقارية" تطرح أراضي مشروع "سوار" في جنوب جدة للبيع بالمزاد العلني

أعلنت شركة "أدير العقارية" إحدى أبرز شركات التسويق العقاري في المملكة؛ عن طرح أراضي مشروع "سوار" أيقونة مشاريع جدة الاستثمارية متنوعة الاستخدامات؛ للبيع في مزاد علني تقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس2023م في قاعة ليلتي للاحتفالات والمؤتمرات بمحافظة جدة، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية “تصفية”.
ويحتضن المشروع 4 أراضي خام فريدة من نوعها، تتميز بموقعها الاستراتيجي وسط بيئة استثمارية عالية الجودة، حيث تتركز الأراضي في حي "المليساء" جنوب مدينة جدة، متوسطة المسافة ما بين طريق الكورنيش الجنوبي وطريق الليث، على مقربة من شاطئ السيف الخلاَّب، وبجوار مجتمع السدن السكني ومشروع ضاحية الميار السكني. كما تتميز الأراضي بقربها من المدينة الصناعية الثانية والثالثة، ومدينة الفيصلية أحدث مُدن المملكة الذكية قيد الإنشاء، مما أضاف لها بُعدًا اقتصاديًا رفيعًا، عزَّز من مكانتها ورفع قيمتها الاستثمارية، وجعل منها مكانًا مثاليًا لإطلاق المشروعات السكنية والصناعية واللوجستية الرائدة التي تحقق عوائد مالية مجزية.
وتتفرد الأراضي الأربعة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3,323,951.87مترًا مربعًا، باستخداماتها المرنة ومساحاتها المتنوعة لتمنح المستثمرين فرصة استثنائية لبناء عالمهم الاستثماري الجديد بالشكل الذي يحلو لهم، وبما يحقق تطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية.
من جانبه توقع سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن يشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للاستثمار في سوق العقارات الواعد في مدينة جدة، حيث يوفر المزاد فرصة نادرة لتملك أراضي متميزة في منطقة جنوب جدة التي تعتبر إحدى أهم المناطق الاستثمارية في عروس البحر الأحمر، وتشهد نموًا واسعًا وتطورًا متسارعًا، وزيادة في الطلب على الاستثمار فيها سواءً في المشاريع السكنية أو الصناعية او اللوجستية.
ولفت الحربي إلى أن هذا الطرح يعكس التزام الشركة بتوفير فرص نموذجية للمستثمرين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على عقارات متميزة ومربحة. مشيرًا إلى أن مشروع "سوار" يأتي في إطار رؤية شركة أدير العقارية لتعزيز التنمية العقارية والاستثمارية في المنطقة، حيث يمثل هذا المشروع فرصة فريدة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من النمو العقاري السريع في جنوب جدة وتحقيق عوائد مالية مُربحة.