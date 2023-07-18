"أدير العقارية" تطرح أراضي مشروع "سوار" في جنوب جدة للبيع بالمزاد العلني

ويحتضن المشروع 4 أراضي خام فريدة من نوعها، تتميز بموقعها الاستراتيجي وسط بيئة استثمارية عالية الجودة، حيث تتركز الأراضي في حي "المليساء" جنوب مدينة جدة، متوسطة المسافة ما بين طريق الكورنيش الجنوبي وطريق الليث، على مقربة من شاطئ السيف الخلاَّب، وبجوار مجتمع السدن السكني ومشروع ضاحية الميار السكني. كما تتميز الأراضي بقربها من المدينة الصناعية الثانية والثالثة، ومدينة الفيصلية أحدث مُدن المملكة الذكية قيد الإنشاء، مما أضاف لها بُعدًا اقتصاديًا رفيعًا، عزَّز من مكانتها ورفع قيمتها الاستثمارية، وجعل منها مكانًا مثاليًا لإطلاق المشروعات السكنية والصناعية واللوجستية الرائدة التي تحقق عوائد مالية مجزية.