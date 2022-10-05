الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للمشاعر المقدسة يزور وجهة "مسار" بمكة المكرمة

وخلال زيارته الميدانية للوجهة، أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح الرشيد، بالمراحل التي وصلت لها البنية التحتية لـ "وجهة المسار"، مؤكدًا حرص الهيئة على تمكين المشاريع التي تخدم المنطقة، منوهًا إلى إسهام الوجهة استراتيجيًا في تحقيق الازدهار ورفع جودة الحياة بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة وقدسيتها، مبينًا أن الوجهة تُمثل أحد أهم المشاريع التنموية العملاقة والتي سترتقي بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة المقدسة.