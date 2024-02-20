رابطة العالم الإسلامي تأسف لنقض مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النارعلى غزة

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب الهمجية في قطاع غزة، التي تُعد انتهاكًا صارخًا لكل قوانينه وأعرافه، وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقةَ في منظومته وتماسكها.