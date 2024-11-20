"الأمن البيئي" يضبط مقيمَيْن أحدهما نقل حطباً محلياً والآخر استغل الرواسب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية اليمنية؛ لنقله متراً مكعباً من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكمية المضبوطة إلى الجهة المختصّة.
وأوضحت "القوات"، أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية اليمنية؛ لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أنه تمّ ضبط مُعدة تُستخدَم في تجريف التربة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (50) متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن؛ حاثةً على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.