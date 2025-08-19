مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يدرج تقنية الحلقة الممغنطة الذكية LINX ضمن عمليات إصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار

في نجاح طبي جديد يضاف لنجاحات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، تم إدراج تقنية حلقة المريء الممغنطة الذكية LINX ضمن عمليات إصلاح فتق الحجاب الحاجز المسبب لارتجاع المريء وحرقان المعدة المزمن.
ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة والروبوت الآلي، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج.
حيث أجريت عملية ناجحة لمراجعة تشتكي من ارتجاع بالمريء وحرقان بالمعدة مستمر منذ "5" سنوات، بعد عملية تكميم سابقه غير دقيقة، مع فقدان للشهية بشكل ملحوظ، وشعور بآلام وتقلصات مستمرة بالجزء العلوي من البطن ومنطقة الصدر، مع عدم جدوى للأدوية التحفظية التي تستخدمها لسنوات.
وأخضعت لحزمة من الفحوصات الدقيقة كأشعة المريء والمعدة الصبغية وكذلك تنظير الجهاز الهضمي العلوي، والتحاليل المخبرية، وأظهرت النتائج وجود فتق كبير بالحجاب الحاجز تجاوز طوله "5" سم، وتسبب في خروج رأس المعدة من البطن إلى تجويف الصدر، وأدى الارتجاع لالتهاب شديد بجدار المريء السفلي، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات أجريت عملية جراحية دقيقة بالمنظار، تم فيها إرجاع رأس المعدة لمنطقة البطن مع تثبيت المعدة بشكل دقيق، ومن ثم إصلاح فتق الحجاب الحاجز وتم وضع حلقة المريء الممغنطة الذكية أو ما يعرف "بسوار المريء LINX" والتي تساعد في منع ارتجاع حامض المعدة إلى المريء، وخروج رأس المعدة لتجويف الصدر.
وتابع د.عبدالوهاب قائلاً أن التدخل الطبي الدقيق بالمنظار، استمر لساعتين وتكلل ولله الحمد بالنجاح التام، وتمت إفاقتها بغرفة العمليات ونقلت لغرفة التنويم، وغادرت في اليوم التالي بصحة جيدة.
ووصف د. عبدالوهاب هذا بالإنجاز والسبق الفريد والنوعي كون هذه التقنية تعد من التقنيات الجراحية الحديثة والمعتمدة في أفضل مراكز المناظير الجراحية العالمية، مضيفاً أن إدراج هذه التقنية ونجاحها يؤكد تميز المستشفى ومواكبته كل تطور وتقنية حديثة تساهم في رفع كفاءة وجودة العمليات الجراحية المتقدمة لمناظير الجهاز الهضمي، حيث يعد حاليا أحد أكبر المستشفيات المرجعية في إجراء مناظير الجهاز الهضمي على مستوى المملكة والخليج العربي.