مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يدرج تقنية الحلقة الممغنطة الذكية LINX ضمن عمليات إصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار

وأخضعت لحزمة من الفحوصات الدقيقة كأشعة المريء والمعدة الصبغية وكذلك تنظير الجهاز الهضمي العلوي، والتحاليل المخبرية، وأظهرت النتائج وجود فتق كبير بالحجاب الحاجز تجاوز طوله "5" سم، وتسبب في خروج رأس المعدة من البطن إلى تجويف الصدر، وأدى الارتجاع لالتهاب شديد بجدار المريء السفلي، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات أجريت عملية جراحية دقيقة بالمنظار، تم فيها إرجاع رأس المعدة لمنطقة البطن مع تثبيت المعدة بشكل دقيق، ومن ثم إصلاح فتق الحجاب الحاجز وتم وضع حلقة المريء الممغنطة الذكية أو ما يعرف "بسوار المريء LINX" والتي تساعد في منع ارتجاع حامض المعدة إلى المريء، وخروج رأس المعدة لتجويف الصدر.