"مطارات جدة" تدشن منطقة "الترانزيت" الدولية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
دشنت مطارات جدة، منطقة عبور المسافرين "الترانزيت" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لخدمة المسافرين المواصلين عبر الرحلات الدولية، في الوقت الذي تشهد فيه حركة العبور بين قارات العالم عبر المطار نموًّا متواصلًا.
ويأتي التدشين في إطار جهود مطارات جدة المتواصل لتحسين تجربة المسافرين وتهيئة كل المقومات والبنية التحتية المناسبة لخدمة مسافري الترانزيت، على وجه الخصوص؛ امتدادًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة خلال تدشينه منطقة عبور المسافرين الدوليين في الصالة رقم (1) اليوم الثلاثاء: إن هذه الخطوة تهدف إلى التزامن مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة والعابرين من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ مشيرًا إلى منطقة "الترانزيت" الجديدة، ستسهم في تحقيق مستهدف مطار الملك عبدالعزيز من ركاب "الترانزيت" والمتوقع وصولهم إلى 15 مليون بحلول 2030.
وأضاف "أبو عباة" أن المنطقة الجديدة ستضاعف الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 100% بكثافة بشرية، تصل إلى 1400 مسافر في الساعة لكل جهة؛ مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدف.
ولفت إلى أن المنطقة تضم 10 منصات لإنهاء إجراءات المسافرين وخمسة أجهزة للتفتيش الأمني؛ بهدف توفير تجربة سفر مريحة للمسافر عبر المطار؛ حيث ستكون إضافة مميزة للخدمات المتنوعة التي تسعى مطارات جدة لتوفيرها بالمطار لإيجاد حزمة من التجهيزات والخدمات التي ستجعل مطار الملك عبدالعزيز الدولي من أفضل المطارات حول العالم لقضاء الأوقات ومتابعة الرحلات؛ امتدادًا لما يحظى به المطار من دعم متواصل واهتمام غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بقطاع النقل بشكل عام وبالمطارات السعودية على وجه الخصوص؛ لتسهيل رحلة المسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف "أبو عباة" أن هذه الخدمة ستعزز دور المطار لتنمية العائد من الحركة العابرة؛ نظرًا للموقع الجغرافي المتميز؛ حيث يُعَد مطارًا محوريًّا يربط الشرق بالغرب، إلى جانب وارتباطه بشبكة كبيرة من الرحلات الدولية.
وثمّن جهود كافة شركاء المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الذي سيحقق نقلة نوعية في تجربة المسافرين عبر مطار المؤسس.
حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي والعقيد ماهر آل مسعود مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي والعقيد ناصر نفل الحارثي مدير مباحث مطار الملك عبدالعزيز الدولي ونائب الرئيس للعمليات الأرضية في الخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة إبراهيم الرفاعي.