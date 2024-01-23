"مطارات جدة" تدشن منطقة "الترانزيت" الدولية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة خلال تدشينه منطقة عبور المسافرين الدوليين في الصالة رقم (1) اليوم الثلاثاء: إن هذه الخطوة تهدف إلى التزامن مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة والعابرين من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ مشيرًا إلى منطقة "الترانزيت" الجديدة، ستسهم في تحقيق مستهدف مطار الملك عبدالعزيز من ركاب "الترانزيت" والمتوقع وصولهم إلى 15 مليون بحلول 2030.