الموارد البشرية تحتفي باليوم الدولي للشباب تحت شعار "شبابنا ثروة"

وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية أكثر من 15 ورشة عمل مع مختلف شرائح الشباب والجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي بمبادرات استراتيجية التنمية الشبابية ومشاريعها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الشهادة الاحترافية للعاملين مع الشباب عبر تأهيل 100 عامل وعاملة مع الشباب وتزويدهم بأفضل المهارات، وتوفير مسار احترافي لديهم؛ بهدف رفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم، وتدعم الوزارة إبداعات وابتكارات المواهب الوطنية الشابة، والاهتمام بتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية فرصهم في سوق العمل؛ حيث يشكل الشباب من سن 15 إلى 39 عامًا النسبةَ الأكبر من سكان المملكة؛ مما يجعلهم قاعدة أساسية في التحول الاقتصادي والمجتمعي وفي المجالات كافة.