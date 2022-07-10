هدايا الحجاج.. بعبق قداسة المكان وقيمة الزمان وذكرى أيام الله

أما الآن، فتحولت الهدايا إلى الملابس والعبايات النسائية والجلباب السعودي والساعات، وصولاً إلى المشغولات الذهبية، ولا تزال السبح وسجاد الصلاة، والمساويك، والمصاحف، والبخور، والأقمشة، والحناء قواسم مشتركة بين حجاج الماضي والحاضر.