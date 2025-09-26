الكلية التقنية للبنات بشرورة تحتفل باليوم الوطني 95 بأجواء وطنية وإبداعية

احتفلت الكلية التقنية للبنات بشرورة باليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، بمشاركة منسوبات الكلية وعدد من الجهات الأهلية، تجسيدًا لمعاني الولاء والانتماء للوطن.
وشهدت فعاليات الاحتفال داخل الكلية تنظيم أركان تعريفية وتراثية ومعارض فنية وعروضًا تفاعلية سلطت الضوء على مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.
وأكدت عميدة الكلية، أ. منى علي الصيعري، أن اليوم الوطني مناسبة لتجديد الحب والوفاء للوطن والفخر بالإنجازات النوعية في مختلف المجالات، مشيدة بتعاون الجهات المشاركة وجهود منسوبات الكلية في إنجاح الفعالية.
واختتمت الفعاليات بتكريم الجهات المشاركة، وسط أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته.
كما شاركت الكلية في احتفالات محافظة شرورة الرسمية، بتقديم بوث متكامل ضمن المعرض، تضمن أركانًا متنوعة أبرزها صناعة الأساور والرسم وتصميم برامج واقع افتراضي تحاكي رؤية المملكة 2030، حيث كان شعار “عزنا بطبعنا” حاضرًا في جميع الأركان، مؤكدًا الاعتزاز بالهوية الوطنية ودمج الإبداع الحرفي بالابتكار التقني.