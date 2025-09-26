الكلية التقنية للبنات بشرورة تحتفل باليوم الوطني 95 بأجواء وطنية وإبداعية

كما شاركت الكلية في احتفالات محافظة شرورة الرسمية، بتقديم بوث متكامل ضمن المعرض، تضمن أركانًا متنوعة أبرزها صناعة الأساور والرسم وتصميم برامج واقع افتراضي تحاكي رؤية المملكة 2030، حيث كان شعار “عزنا بطبعنا” حاضرًا في جميع الأركان، مؤكدًا الاعتزاز بالهوية الوطنية ودمج الإبداع الحرفي بالابتكار التقني.