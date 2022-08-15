خفافيش ثم خيول فإنسان.. مختص: "هينيبا" ليس جديداً وهذه أعراضه

وعن طرق انتقال المرض، ألمح "الزهراني" إلى أن الفيروس ينتقل عبر التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة أو التعامل مع إفرازاتها أو عن طريق أكل وشرب المواد الغذائية الملوّثة، وكذلك عبر استنشاق الرذاذ التنفسي للمصابين، مشيراً إلى أن أعراضه تتمثل في السخونية والصداع والغثيان والدوخة وألم العضلات، وفي حالات متقدمة يسبّب تشنجات عصبية وفشل الجهاز التنفسي وخلايا الدماغ.