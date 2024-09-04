مليون ريال و13 ألف زائر في 5 أيام.. "مهرجان الزلفي للتمور" يختتم فعالياته

وأعرب "السلمان" عن شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين للمهرجان إدارة التعليم وغرفة الزلفي، ولجميع القطاعات الحكومية المساندة والشركات الراعية، إضافة للمزارعين والمنتجين والشركات الزراعية والمصانع؛ مؤكدًا أن مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية في نسخته الثانية، يهدف لتعزيز الثقافة المحلية بأهمية وجودة المنتجات الزراعية المحلية، وحث المزارعين والمنتجين على تحسين وتجويد ممارستهم الزراعية حتى يبقى المنتج المحلي منافسًا قويًّا في الأسواق للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.