وزير الداخلية يدشن عددًا من المقار التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة

وشملت المشروعات التي دشنها، عددًا من المراكز والمقار المخصصة لمديريتي الأمن العام والدفاع المدني، والمركز الطبي بمكة المكرمة التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية؛ حيث يحتوي على مرافق رياضية وتعليمية وترفيهية وصحية.