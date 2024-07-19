وزارة الخارجية: المملكة تُرحِّب بقرار محكمة العدل الدولية حول سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً.