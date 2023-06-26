شاهد.. ضبط 5 أطنان من البضائع ومستلزمات الحج مُخزنة بدورات مياه ميقات السيل بالطائف

وتعودُ تلك المستلزمات والبضائع المُخزنة لبعض الوافدين من الباعة الجائلين الذين يستغلون مثل هذه الأيام في مناسبة الحج بالانتشار والوجود عند المواقيت؛ لامتهان عملية البيع المُخالف، في ظل وجود المحال التجارية النظامية عند تلك المواقيت.