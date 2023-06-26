محليات
شاهد.. ضبط 5 أطنان من البضائع ومستلزمات الحج مُخزنة بدورات مياه ميقات السيل بالطائف
تعودُ إلى باعة جائلين مُخالفين وتمّ ضبط بعضهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة
ضبطت حملة مُشتركة من الجهات المُختصة بما فيها "أمانة الطائف"، 5 أطنان من البضائع ومستلزمات الحج التي تُباع بطرقٍ غير نظامية، كانت مُخزنة داخل دورات المياه بميقات "قرن المنازل" بالسيل الكبير.
وتعودُ تلك المستلزمات والبضائع المُخزنة لبعض الوافدين من الباعة الجائلين الذين يستغلون مثل هذه الأيام في مناسبة الحج بالانتشار والوجود عند المواقيت؛ لامتهان عملية البيع المُخالف، في ظل وجود المحال التجارية النظامية عند تلك المواقيت.
تأتي تلك الحملة امتداداً للحملات السابقة للحد من الباعة الجائلين، بمشاركة الجهات المختصة، والأوقاف، ووكالة الخدمات والبلديات الفرعية في الأمانة.
وجرى ضبط عددٍ من الباعة الجائلين من الوافدين، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.