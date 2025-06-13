السعودية تنافس في صدارة حرارة العالم.. 49.3 مئوية في الأحساء و48 في عرفات خلال 24 ساعة

سجّلت المملكة العربية السعودية حضورًا لافتًا ضمن قائمة المناطق الأعلى حرارة عالميًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات الرصد الجوي الصادرة ليوم الجمعة .
وجاءت الأحساء في المركز الثالث عالميًا بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، فيما سجلت عرفات درجة حرارة وصلت إلى 48 مئوية، لتحل في المركز الخامس على مستوى العالم، متقدمة على العديد من المناطق الحارة في العراق والهند وباكستان.
وتضمنت القائمة كذلك الدمام (مطار الملك فهد الدولي) بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، ومنى بـ48 مئوية، ما يعكس اشتداد الكتلة الحارة على أجزاء من شرق وغرب المملكة.
وبحسب بيانات الرصد، تصدّرت مدينة يعقوب آباد في باكستان الترتيب العام بدرجة حرارة بلغت 50 مئوية، تلتها مدينة جانجاناجار الهندية بـ49.4 مئوية.
وتشير هذه الأرقام إلى بداية فعلية لموجة صيفية قوية تضرب المنطقة، وسط دعوات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في أوقات الذروة، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.