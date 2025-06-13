السعودية تنافس في صدارة حرارة العالم.. 49.3 مئوية في الأحساء و48 في عرفات خلال 24 ساعة

وجاءت الأحساء في المركز الثالث عالميًا بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، فيما سجلت عرفات درجة حرارة وصلت إلى 48 مئوية، لتحل في المركز الخامس على مستوى العالم، متقدمة على العديد من المناطق الحارة في العراق والهند وباكستان.