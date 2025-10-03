"الخثلان": مجموعات "واتساب العائلة" تُعد من صلة الرحم

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، أن المشاركة في مجموعات "واتساب" الخاصة بالعائلة والأقارب تُعد من صلة الرحم.
وبيّن "الخثلان" أن المرجع في تحديد صلة الرحم هو العُرف، مضيفًا: "ما عدَّه الناس صلة فهو صلة"، لافتًا إلى أن هذه المجموعات تمثل مجالس افتراضية يلتقي فيها الأقارب ويتبادلون التهاني والسلام والاطمئنان على الأحوال.
وأشار إلى أن تبادل المقاطع المفيدة والنافعة في مثل هذه المجموعات يُعد من الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن من يشارك فيها بنية صلة الرحم فهو مأجور بإذن الله.