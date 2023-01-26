50 عارضًا وأكثر من 10 أطنان.. اليوم بداية انطلاق "مهرجان عسل جازان"

وأوضح مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن المهرجان يأتي هذا العام ضمن فعاليات وبرامج مهرجان "شتاء جازان.. أجمل وأدفا"، ويجمع تحت سقفه أكثر من 50 عارضًا وأكثر من 10 أطنان من العسل ذي الجودة العالية الذي تشتهر به منطقة جازان، والتي بدورها تنتج أكثر من 15 نوعًا من العسل عالي الجودة.