50 عارضًا وأكثر من 10 أطنان.. اليوم بداية انطلاق "مهرجان عسل جازان"

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" في نسخته الثامنة، الذي ينظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي.
وأوضح مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن المهرجان يأتي هذا العام ضمن فعاليات وبرامج مهرجان "شتاء جازان.. أجمل وأدفا"، ويجمع تحت سقفه أكثر من 50 عارضًا وأكثر من 10 أطنان من العسل ذي الجودة العالية الذي تشتهر به منطقة جازان، والتي بدورها تنتج أكثر من 15 نوعًا من العسل عالي الجودة.
ولفت "آل عطيف" إلى أن المهرجان يتضمن برامج وفعاليات متنوعة، ومشاركة الأسر المنتجة التي يحتضنها بنك التنمية الاجتماعية، وجامعة جازان التي ستقدم الدراسات والأبحاث حول تربية النحل وتطوير أساليب هذه الصناعة، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية يقدّمها فرع الوزارة بالتعاون مع جمعية النحالين بالمنطقة من أجل الارتقاء بصناعة إنتاج العسل ودعم النحالين.