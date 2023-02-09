جمعية "بيتي" تبحث استكمال تنفيذ خططها في منطقة الرياض

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية "بيتي" الدكتور حمد بن بكر العلیان: "اتخذ اجتماع مجلس الإدارة قرارات وتوصيات عدة؛ منها اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام الجاري، واستعراض الإنجازات التي حقّقتها الجمعية خلال الفترة الماضية، أبرزها ما تم إنجازه ضمن مبادرة برنامج الإنماء الاجتماعي لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الذي يعدّ أبرز المبادرات الخاصة بالإسكان التنموي في منطقة الرياض، وقررنا مواصلة العمل فيه بصورة أكثر فاعلية".