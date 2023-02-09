جمعية "بيتي" تبحث استكمال تنفيذ خططها في منطقة الرياض

بحثت جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي"، استكمال مبادراتها وخططها وبرامجها في مجال الإسكان التنموي والعمل الخيري والإنساني، في محافظات منطقة الرياض.
جاء ذلك خلال أعمال اجتماع مجلس إدارة جمعية "بيتي"، الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حمد بن بكر العلیان، الذي اعتمد خطة الجمعية التشغيلية للعام 2023.
وأعلنت "بيتي" ترحيبها بإطلاق الصندوق الوقفي التابع لمجلس الجمعيات الأهلية، ضمن عدد من الصناديق الوقفية، والمختص بتوفير الموارد الاستثمارية الوقفية للإسهام في تنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره دعمًا لشرائح المجتمع الأكثر احتياجًا، كما رحبت الجمعية بمشاركتها في الصندوق.
كما بحث المجلس عددًا من المواضيع، واتخذ قرارات هامة، واستعرض بعض الأعمال والإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية والجاري تنفيذها حاليًّا ومستقبلًا.
واطلع، خلال اجتماعه، على ما تم إنجازه في مشروع ترميم منازل الأسر المحتاجة "مبادرة برنامج الإنماء الاجتماعي لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر".
واعتمد المجلس في اجتماعه أداء الجمعية خلال عام 2022م، والخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023، وكذلك وافق على دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر مارس المقبل؛ حسب إجراءات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية "بيتي" الدكتور حمد بن بكر العلیان: "اتخذ اجتماع مجلس الإدارة قرارات وتوصيات عدة؛ منها اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام الجاري، واستعراض الإنجازات التي حقّقتها الجمعية خلال الفترة الماضية، أبرزها ما تم إنجازه ضمن مبادرة برنامج الإنماء الاجتماعي لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الذي يعدّ أبرز المبادرات الخاصة بالإسكان التنموي في منطقة الرياض، وقررنا مواصلة العمل فيه بصورة أكثر فاعلية".
وأضاف د. حمد العليان: أن مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي الذي أطلقه مجلس الجمعيات الأهلية؛ أمر في غاية الأهمية، نسبة لكون الصندوق يمثل أبرز الممكنات المتعلقة بتنفيذ أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الربحية؛ لأنه يساعدها في توفير موارد مالية تمكّنها من تنفيذ مبادراتها وأعمالها الخيرية والإنسانية.
يذكر أن جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي"، هي جمعية أهلية، خيرية، غير ربحية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسعى الجمعية لتأمين الاحتياجات والخدمات الإسكانية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في مجال الإسكان التنموي بمنطقة الرياض، من خلال الشراكة والتكامل مع القطاعات الثلاثة؛ لتحقيق الأثر الأكبر ضمن رؤية المملكة 2030 في مجال السكن.