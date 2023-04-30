استكمالاً لـ"جدة التشاوري".. السعودية و3 دول عربية تبحث حلاً للأزمة السورية
تستضيف العاصمة الأردنية عمّان، غداً الإثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن، استكمالاً لاجتماع جدة التشاوري بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أن "الأردن يستضيف غداً الإثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن اللقاء يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وكانت الخارجية السعودية قد أصدرت بياناً في ختام اجتماع جدة التشاوري غير الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق الذي جرى فيه تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا والتطورات في المنطقة.
وبحسب البيان الصادر عن اجتماع جدة، تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي تداعياتها كافة ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
وأكّد الوزراء أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.
واتفق الوزراء على أهمية حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
شدد الوزراء على أهمية مكافحة الإرهاب بأشكاله وتنظيماته كافة، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.