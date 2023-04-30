استكمالاً لـ"جدة التشاوري".. السعودية و3 دول عربية تبحث حلاً للأزمة السورية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن اللقاء يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".