دكتورة سعودية ضمن قائمة القادة العالميين المؤثرين 2025 في قطاع الرعاية الصحية

تسجّل المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا على خارطة التميّز العالمي، بعد اختيار الدكتورة سامية أحمد المحمادي ضمن قائمة القادة العالميين المؤثرين لعام 2025 في فئة الرعاية الصحية، وذلك من قبل منظمة White Page International العالمية.
ويأتي هذا التتويج الدولي تقديرًا لمسيرة الدكتورة المحمادي المتميّزة، وجهودها البارزة في قيادة المبادرات الصحية الاستراتيجية ضمن تجمع جدة الصحي الأول، حيث قدّمت نموذجًا ملهمًا للقيادة النسائية السعودية القادرة على الابتكار، وصناعة الأثر، ورفع معايير الأداء في القطاع الصحي.
وقد تضمّنت شهادة التكريم الدولية إشادة واضحة بـ “إنجازاتها الاستثنائية، وتأثيرها العميق، ورؤيتها القيادية التي تتجاوز الحدود”، مؤكدة أن رحلتها المهنية أصبحت “منارة إلهام تحظى بالاحترام على مستوى العالم”.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود المملكة في تمكين المرأة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي أثمرت عن حضور نسائي قوي في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في القطاع الصحي؛ حيث تشهد المرأة السعودية تقدّمًا ملحوظًا في مواقع صنع القرار، والبحث العلمي، والقيادة التنفيذية.
وفي ختام هذا الإنجاز، رفعت الدكتورة سامية أحمد المحمادي خالص شكرها وامتنانها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – مهندس الرؤية وصانع التحول – لما قدّماه من دعم وتمكين للمرأة السعودية، حتى أصبحت قادرة على الوصول إلى منصات التتويج العالمية وتمثيل الوطن بأعلى درجات التميز.
كما عبّرت عن تقديرها العميق لمعالي وزير الصحة على دعمه المستمر لمنظومة الرعاية الصحية، و للرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الأول على ثقته ومساندته لها خلال مسيرتها المهنية.
وإشادة المحمادي بالدور الكبير لأسرتها، التي كانت سندها الأول ومصدر قوتها في طريقها نحو تحقيق هذا الإنجاز الدولي، مؤكدة أن هذا التكريم هو ثمرة مشتركة للدعم الذي تلقّته من وطنٍ عظيم وأسرةٍ مؤمنة برحلتها