الرياض تستقطب أكبر تجمّع لقادة المسح الجيولوجي في يناير المقبل

وستُعقد النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي والاجتماع الوزاري الدولي خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير المقبل في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وستتم خلالها مناقشة مجموعة من الموضوعات الملحّة في قطاع التعدين، ومنها إمكانيات التعدين في مناطق جديدة، وجذب الاستثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، إضافة إلى بحث دور القطاع في تنمية المجتمعات وتأمين الطاقة النظيفة باعتبارها عاملًا أساسيًّا للتكنولوجيا المتقدمة.