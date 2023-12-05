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برئاسة ولي العهد وتميم بن حمد.. بدء أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري في الدوحة

برئاسة ولي العهد وتميم بن حمد.. بدء أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري في الدوحة

انطلقت، قبل قليل، أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان ولي العهد وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، قد غادر إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كما يقوم سموه الكريم بزيارة رسمية لدولة قطر، يلتقي خلالها أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي- القطري.

ولي العهد
أمير قطر
تميم بن حمد
الأمير محمد بن سلمان
أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري

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