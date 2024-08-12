"الربيعة" يناقش مع "بلخي" تعزيز التعاون بين "إغاثي الملك سلمان" و"الصحة العالمية لشرق المتوسط"

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي.