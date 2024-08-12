"الربيعة" يناقش مع "بلخي" تعزيز التعاون بين "إغاثي الملك سلمان" و"الصحة العالمية لشرق المتوسط"

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعقلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في دول إقليم الشرق المتوسط، وسبل تعزيز آفاق التعاون بين المركز والمنظمة في المجال الصحي للمحتاجين والمتضررين حول العالم.
وأشادت الدكتورة حنان بلخي بالبرامج الطبية التي تنفذها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضعي الصحي في مختلف البلدان، منوهة بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع المركز والمنظمة.