ضبط 18 ألف مخالف في 7 أيام.. و"الداخلية" تحذّر من جريمة عقوبتها 15 سنة سجناً

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 7 /12/ 2023 م حتى 13 /12/ 2023م، عن ضبط (18428) مخالفًا، منهم (11664) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4301) مخالف لنظام أمن الحدود، و(2463) مخالفًا لنظام العمل.