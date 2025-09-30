مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة ويؤكد استعداد المملكة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل حول غزة

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: