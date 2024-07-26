"الإبراهيم": ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة بل هو حق للإنسان

يذكر أن تأسيس مجموعة عمل التنمية جاء في عام 2010، وهي معنية بأجندة مجموعة العشرين للتنمية والحدّ من الفقر، مع التركيز على التعاون مع الدول النامية، وتحديدًا الدول ذات الدخل المنخفض، ومنذ عام 2016 تعمل مجموعة عمل التنمية كمنسق رئيسي لجميع أعمال مجموعة العشرين المرتبطة بالتنمية المستدامة من خلال أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي التزمت بها المملكة أسوةً بالمجتمع الدولي منذ إطلاقها في عام 2015.