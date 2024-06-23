مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشغل مركز طبي رقمي بمدينة بريدة في القصيم بحي الريان

حيث يقدم خدماته عبر كفاءاته الطبية ، من خلال عدد من الأقسام المتخصصة، والتي من أبرزها الباطنة وطب الأسرة والجهاز الهضمي، والطوارئ، إضافة إلى الأنف والأذن والحنجرة والنساء والولادة والأطفال، وكذلك العظام والغدد الصماء والعيون، علاوة على الجراحة العامة وخدمات الرعاية الصحية عن بعد live care، والصيدلية، وكذلك مختبر آلي Automated lab، كما يحتوي المركز على وحدة للمناظير التشخيصية، وقسم للأشعة به أحدث جهاز أشعة سينية، وجهاز أشعة مهبلية متطور3D، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية Portrait Mobile.