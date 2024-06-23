مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشغل مركز طبي رقمي بمدينة بريدة في القصيم بحي الريان

قالت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أنها قامت بتشغيل مركز طبي رقمي، في مدينة بريدة بالقصيم في حي الريان، وهو مجهز لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في خدمات المراكز الطبية في مدن المملكة.
حيث يقدم خدماته عبر كفاءاته الطبية ، من خلال عدد من الأقسام المتخصصة، والتي من أبرزها الباطنة وطب الأسرة والجهاز الهضمي، والطوارئ، إضافة إلى الأنف والأذن والحنجرة والنساء والولادة والأطفال، وكذلك العظام والغدد الصماء والعيون، علاوة على الجراحة العامة وخدمات الرعاية الصحية عن بعد live care، والصيدلية، وكذلك مختبر آلي Automated lab، كما يحتوي المركز على وحدة للمناظير التشخيصية، وقسم للأشعة به أحدث جهاز أشعة سينية، وجهاز أشعة مهبلية متطور3D، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية Portrait Mobile.
بالإضافة إلى قسم خاص بالأسنان يضم عدة عيادات تخصصية، ومزود بجهاز السيرك، الذي يعد من أحدث التقنيات المستخدمة في عمل التصاميم والتركيبات خلال جلسة واحدة بتقنية CAD/CAM، وكراسي أسنان U6000 بها أشعة مدمجة وكاميرا، بالإضافة إلى أن خزانة العيادة SIGN F مصممة خصيصاً للمركز.
ويعمل قسم الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أن خدماته منذ لحظة دخول المريض وإلى خروجه تتم رقمياً، بما في ذلك استلام الأدوية من الصيدلية. وتبلغ مساحة مسطحات البناء في المركز "12821" متر مربع، ويتكون من "5" طوابق ، بالاضافة إلى طابق سفلي مخصص كمواقف للسيارات.
ويأتي تشغيل المركز الذي يشكل نقلة تطويرية لخدمات الرعاية الصحية بالمنطقة، في إطار إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع جغرافياً، بهدف تقريب خدمات الرعاية الصحية من المراجعين وتسهيل وصولهم إليها، مع الحرص على الاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم في مجال الرعاية الصحية، وذلك عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات البشرية، للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية، وتقديم نموذج صحي متفرد.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، التي تُعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت بتشغيل عدد من المراكز الطبية أبرزها حي السفارات والمدينة الرقمية والنخيل بالإضافة إلى النرجس والغدير الذيّن افتتحا مؤخراً بالرياض.