صندوق تنمية الموارد البشرية يحذّر مُستفيدي "جدارات" من مشاركة بياناتهم مع حسابات مجهولة

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية مُستفيدي المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، إلى عدم مشاركة بياناتهم أو معلوماتهم الشخصية مع أيّ حساباتٍ مجهولة؛ مشدداً على ضرورة عدم التعامل أو التجاوب مع أيّ حسابات أو جهات أخرى تطلب مبالغ مالية من المستفيد، مقابل حصوله على أيّ من خدمات المنصة.