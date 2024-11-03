محليات
صندوق تنمية الموارد البشرية يحذّر مُستفيدي "جدارات" من مشاركة بياناتهم مع حسابات مجهولة
دعا إلى التواصل بشكل آمن عبر قناة الواتساب الرسمية أو الاتصال على الرقم ذاته
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية مُستفيدي المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، إلى عدم مشاركة بياناتهم أو معلوماتهم الشخصية مع أيّ حساباتٍ مجهولة؛ مشدداً على ضرورة عدم التعامل أو التجاوب مع أيّ حسابات أو جهات أخرى تطلب مبالغ مالية من المستفيد، مقابل حصوله على أيّ من خدمات المنصة.
وبيّن الصندوق، أنه حرصاً على حماية بيانات العملاء والمستفيدين؛ فقد تمّ توثيق قناة الواتساب الرسمية الخاصة بخدمة العملاء، مجدداً دعوته إلى التواصل بشكلٍ آمنٍ وموثوقٍ عبر قناة الواتساب الرسمية على الرقم 8001222030، أو من خلال الاتصال على الرقم ذاته، أو عبر الحساب الرسمي لـ "جدارات" في منصة X على @Jadarat_sa أو حساب خدمة العملاء @Jadaratcare.