لأعمال الصيانة.. "أمانة الشرقية" تُغلق جزئياً طريق الملك عبدالعزيز بالدمام

وأكّدت أمانة الشرقية حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وتحقيق رضا المستفيدين، داعيةً سالكي الطريق، إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيُّد بالسرعة المحدّدة، منعاً للزحام، حفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، وفي حال وجود أيّ ملاحظاتٍ، الاتصال على مركز البلاغات 940.