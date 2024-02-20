"آل سعيدان للعقارات" تعتزم إنجاز أكثر من 40 مشروعًا عقاريًّا بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال

شاركت شركة "آل سعيدان للعقارات" كراعٍ ماسيّ لمعرض ريستاتكس الرياض العقاري 2024، الذي تقام فعالياته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
من جانبه كشف سلطان الخضير الرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان للعقارات، أن الشركة بصدد إنجاز أكثر من 40 مشروعًا، تتجاوز قيمتها 6 مليارات ريال. موضحًا أن الشركة أطلقت خلال العام الجاري 3 مشاريع كبيرة مع مجموعة النفيعي للاستثمار، وهي عبارة عن 3 صناديق عقارية منها صندوقان سكنيان وصندوق استثمار مكتبي وتجاري، تزيد قيمتها الإجمالية على مليار ريال، سيتم إنجازها خلال العامين القادمين؛ مبينًا أن الشركة ستؤسس عددًا من الصناديق الجديدة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والمكتبية خلال العام الجاري.
وأوضح "الخضير" أن الاستراتيجية التي وضعتها الشركة ساهمت في رسم توجهاتها؛ حيث تم استهداف الكثير من القطاعات مثل، مشاريع القطاع الحكومي، بالإضافة إلى التطوير السكني والمكتبي وتطوير الفنادق والتطوير الصناعي، والتجاري، إضافة إلى استهداف المدن الجديدة التي طرحت في رؤية 2030م؛ مبينًا أن تلك الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أهداف الشركة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان للعقارات، إلى أن النمو الذي يحدث في المملكة يُعتبر نموًّا هائلًا؛ مما يدفع القطاع الخاص ليكون له دور بارز في تعزيز عملية النمو، وسيساهم في تحقيق التنافسية بين شركات التطوير العقاري حيث ستعمل كل شركة على تقديم أفضل خدمات التطوير أو إنشاء البنية التحتية لخدمة جميع القطاعات.
وتَوقع أن هذا النمو سيستمر في القطاع العقاري، وسينعكس على كل القطاعات الأخرى؛ مما سيضع المستثمرين والمطورين العقاريين في موقع تنافسي ينعكس على جودة المخرجات العقارية.
وبيّن "الخضير" أن الشركة لها أكثر من 80 عامًا في مجال التطوير العقاري بالمملكة؛ حيث عملت على تطوير الأراضي الخام وإنشاء البنى التحتية، ثم توسعت في عملية تطوير المباني سواءً سكنية أو تجارية أو صناعية وفندقية، بأعلى درجات الجودة والاحترافية؛ مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إضافة منتجات وخدمات جديدة تواكب احتياجات السوق وتلبي تطلعات العملاء.
وفي ختام حديثه كشف "الخضير" عن جاهزية شركة آل سعيدان للعقارات للطرح في سوق المال؛ مؤكدًا أن هذه النقطة تُعتبر من ضمن أهدافنا الاستراتيجية، ويمكن أن تتم خلال الفترة القريبة القادمة؛ لا سيما أن الشركة تعد مؤهلة للطرح فهي شركة مساهمة مقفلة منذ عام 2014 وتحقق إيرادات جيدة مع تطبيق كامل للحوكمة.