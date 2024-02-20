"آل سعيدان للعقارات" تعتزم إنجاز أكثر من 40 مشروعًا عقاريًّا بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال

من جانبه كشف سلطان الخضير الرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان للعقارات، أن الشركة بصدد إنجاز أكثر من 40 مشروعًا، تتجاوز قيمتها 6 مليارات ريال. موضحًا أن الشركة أطلقت خلال العام الجاري 3 مشاريع كبيرة مع مجموعة النفيعي للاستثمار، وهي عبارة عن 3 صناديق عقارية منها صندوقان سكنيان وصندوق استثمار مكتبي وتجاري، تزيد قيمتها الإجمالية على مليار ريال، سيتم إنجازها خلال العامين القادمين؛ مبينًا أن الشركة ستؤسس عددًا من الصناديق الجديدة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والمكتبية خلال العام الجاري.